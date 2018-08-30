Российский именитый врач-онколог Михаил Давыдов, который последние 18 лет лечил умершего 30 августа Иосифа Кобзона до сих пор не знает о смерти артиста. Об этом сообщает телегра-канал Mash. Дело в том, что хирург сегодня с самого утра находится в операционной и с ним нет связи.

Известно, что профессор Михаил Давыдов до недавнего времени возглавлял Российский онкологический научный центра им. Н. Н. Блохина.

Напомним, что народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа утром в реанимации одной из московских больниц. До этого он несколько дней провел в состоянии комы и жизнедеятельность его организма обеспечивали лишь медицинские аппараты.

Также "Страна" писала о том, что Иосиф Кобзон купил себе место на кладбище и просил похоронить себя между матерью и тещей.