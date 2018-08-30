Генпрокуратура закрыла дело в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о взяточничестве, о котором Луценко заявил, что "оно не тянет на уголовное". Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, дело было открыто департаментом по расследованию особо важных в сфере экономики ГПУ по статье 368 (взяточничество) Уголовного кодекса по заявлению водителя службы такси.

Источник сообщил, что таксист подвозил двух сотрудников СБУ и услышал, что они разговаривали о взятке, которую якобы требует Холодницкий. В частности, речь шла о взятке в виде микроавтобуса.

Таксист проинформировал об этом сотрудников указанного департамента, на основании чего было открыто уголовное производство. "На данный момент дело уже закрыто", - сказал источник.

При этом не уточняется, связано ли закрытие дела с отсутствием состава преступления в действиях Холодницкого или же в связи с отсутствием самого события преступления.

Как сообщала "Страна", в марте САП обнаружила прослушку в аквариуме у Холодницкого. Впоследствии ГПУ подтвердила эту информацию, уточнил, что вместе с НАБУ ведет расследование в отношении сотрудников САП, в том числе Холодницкого.

Позже Холодницкий сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство против него по подозрению в разглашении ведомостей досудебного расследования. По его мнению, речь идет о "деле Супрун".