Скончавшийся сегодня утром в реанимационном отделении одной из московских больниц народный артист СССР Иосиф Кобзон будет похоронен на Центральном Востряковском кладбище. Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что на Востряковском кладбище расположены могилы близких роственников Иосифа Кобзона. А несколько лет назад он и сам купил там место для своего будущего захоронения.

По данным российских СМИ, Кобзон попросил похоронить его между матерью и тещей.

Напомним, слухи о серьезном ухудшении здоровья певца появились более месяца назад. Однако родные народного артиста настойчиво опровергали эту информацию.

Также известно, что Иосиф Кобзон последние дни своей жизни провел в коме и жизнедеятельность его оранизма поддерживали только медицинские аппараты.