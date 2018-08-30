В понедельник, 3 сентября, вооруженные силы начнут крупнейшие в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018. В это время НАТО планирует проконтролировать масштабные учения России "Восток 18". Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба в Facebook.

Сообщается, что открытие учений состоится в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старычи Яворивского района Львовской области.

"Состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщала "Страна", в Украине начались учения по отражению наступления с моря "Шторм-2018".

Также "Страна" писала, что учения "Шторм-2018" будут проходить в два этапа. На первом будут отрабатываться управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны, на втором - стабилизационные действия в ходе обороны черноморского побережья, сообщили в ведомстве. В маневрах задействованы подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной службы специального транспорта министерства обороны Украины.