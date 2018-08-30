Последние дни своей жизни певец Иосиф Кобзон, умерший 30 августа, провел в московской больнице, где он лежал в реанимационном отделении.

Как сообщает телеграм-канал Mash, сначала врачам удалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича. Однако две недели назад его организм стал резко сдавать и его жизнеспособность поддерживалась только аппаратами.

Два дня назад артист впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром, 30 августа, на 81-м году жизни. Ранее "Страна" писала о главных фактах о российском певце родом из Украины Иосифе Кобзоне.

Также мы сообщали, что ранее семья Кобзона не раз опровергала информацию об ухудшении здоровья певца.