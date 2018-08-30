В четверг вечером, 30 августа, УЕФА проведет жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов. Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека уже рассказал, с кем бы он хотел сыграть в группе самого престижного турнира Европы.

Вслед за коучем своим мнением о жеребьевке и возможных соперниках поделился и полузащитник горняков и сборной Украины Тарас Степаненко.



"Хочется сыграть с Ливерпулем. Во всех корзинах есть очень серьезные клубы, поэтому какой-то легкой группы не ожидается, а вот очень сильная может попасться, чего не хотелось бы. Понятно, что первая корзина - все команды высочайшего уровня, чемпионы своих стран, и с кем-то из них все равно придется играть. А вот из третьей и четвертой хотелось бы попроще", - заявил футболист официальному сайту.



- Начинать групповой этап лучше матчем на выезде или на своем поле, как в прошлом году, когда вы в первом туре обыграли Наполи и в итоге вышли в плей-офф?



- Тогда давайте лучше на своем поле начинать.



- Скоро стартует Лига наций - турнир, который некоторые сравнивают с Лигой чемпионов. Уже есть какие-то мысли о сборной Украины и о том, как команда будет выступать в этом турнире?



- Когда сборная собиралась еще в июне, мы уже говорили о Лиге наций и о том, что надо в этом турнире достичь положительного результата, чтобы напрямую попасть на чемпионат Европы. Потому для нас важно выиграть в предстоящих поединках, ведь даже если не получится победить в Лиге наций, то мы должны быть подготовлены к встречам с хорошими командами.



Остается только добавить, что жеребьевка пройдет в Монако и начнется в 19.00. В прямом эфире ее будет транслировать Футбол 2.



Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер попал во вторую корзину жеребьевки Лиги чемпионов-2018/2019.