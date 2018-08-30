Вечерм, 30 августа, луганская Заря проведет ответный матч плей-оф Лиги Европы против РБ Лейпциг. Первая игра завершилась нулевой ничьей.

Тренер луганчан Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции пообещал дать бой "клубу с другого полюса", а его визави Ральф Рангник заочно ответил, что его команда попытается лишить Зарю оперативного пространства.

Об этом передает официальный сайт Зари.



"Понятно, что нам нужно выигрывать домашнюю игру раунда плей-офф Лиги Европы. Мы предполагаем, что Заря будет защищаться и рассчитывать на контратаки и стандарты. Будет очень важно оказывать на соперника давление и самим создавать стандарты. У нас достаточно игроков, умеющих их использовать. В любом случае, мы должны забивать.



Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и пройти в групповой этап Лиги Европы. Мы хотим снова играть в Европе. Таковы наши спортивные амбиции", - заявил Рангник.

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