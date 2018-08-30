В Запорожье в ночь на 30 августа студенческое общежитие загорелось из-за замыкания зарядного устройства электронной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба региона.

"30 августа в 00:17 поступило сообщение о пожаре на ул. Жуковского Александровского района Запорожья. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что в комнате общежития на восьмом этаже горит матрас на общей площади 2 кв. м. При возникновении возгорания в комнате находились студенты. Они почувствовали запах дыма, немедленно вызвали спасателей и с помощью огнетушителя локализовали пламя. В 00:40 спасатели полностью ликвидировали горение", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание зарядного устройства электронной сигареты. По факту происшествия проводится расследование.

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