Во Львове задержан россиянин, которого ранее был осужден за терроризм. Об этом сообщает прокуратура Львовской области. Уточняется, что задержание осуществили сотрудники Главного управления региональной Нацполиции.

Отмечается, что этот мужчина был объявлен в розыск на родине. Компетентные органы разыскивали его как "члена террористической группы" для отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы (на основании постановления Верховного Суда РФ от 27.07.2017 за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.5, ч. 1 ст.282 УК РФ).

В настоящее время Львовская местная прокуратура №1 в порядке ст.582, п.3 ч.3 ст.583 УПК Украины решает вопрос о внесении в суд ходатайства о применении временного ареста в отношении задержанного.

Правоохранители отмечают, что после поступления запроса от иностранных правоохранительных органов о выдаче указанного мужчины будет начата процедура экстрадиции.

Ранее "Страна" писала о том, что ГПУ составила "пидозры" в финансировании терроризма двум депутатам Госдумы.

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