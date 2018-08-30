Во Львове задержали беглого россиянина, которого на родине осудили на 5 лет за терроризм
Во Львове задержан россиянин, которого ранее был осужден за терроризм. Об этом сообщает прокуратура Львовской области. Уточняется, что задержание осуществили сотрудники Главного управления региональной Нацполиции.
Отмечается, что этот мужчина был объявлен в розыск на родине. Компетентные органы разыскивали его как "члена террористической группы" для отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы (на основании постановления Верховного Суда РФ от 27.07.2017 за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.5, ч. 1 ст.282 УК РФ).
В настоящее время Львовская местная прокуратура №1 в порядке ст.582, п.3 ч.3 ст.583 УПК Украины решает вопрос о внесении в суд ходатайства о применении временного ареста в отношении задержанного.
Правоохранители отмечают, что после поступления запроса от иностранных правоохранительных органов о выдаче указанного мужчины будет начата процедура экстрадиции.
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