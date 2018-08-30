Скончался эстрадный певец Иосиф Кобзон. Об этом в четверг, 30 августа, родственники артиста сообщили радиостанции "Говорит Москва". Ему было 80 лет.

Иосиф Кобзон

Проблемы со здоровьем у певца начались с 2000-х годов, когда ему был поставлен диагноз - рак. Певца дважды оперировали Германии. В 2010 году он упал в обморок на форму в Астане. По словам медиков, рак вызвал анемию, которая и стала причиной потери сознания.

В июле 2018 года появилась информация, что певец впал в кому. Но тогда родные Иосифа Кобзона опровергли информацию о коме и заявили, что в больнице он находится на плановом лечении.

Голос Кобзона - легко узнаваемый по тембру и хорошей дикции лирико-драматический баритон. В репертуаре было несколько тысяч песен.

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