Гривня продолжает стремительно дешеветь. В конце июля доллар достиг психологической отметки в 27 гривен, а через месяц курс продажи в обменных пунктах подскочил до 28,45 грн за одну единицу американской валюты.

А сегодня начался настоящий апофеоз - на межбанке доллар дорожает каждые два часа в среднем на 10 копеек.

"Страна" разбиралась, что происходит с кусом валют, а также какие прогнозы на сентябрь дают банкиры.

Курс на 29?

Утром 30 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах Киева вырос сразу на 65 копеек, - до 28,45 грн, при этом курс покупки остался неизменным 28,15 грн.

Фото: Страна.ua

Стоимость доллара по курсу Нацбанка на 30 августа составляет 28,11 грн, это на 7 копеек больше, чем 29 августа. Не помогли даже $100 млн, брошенные Нацбанком на усмирение курса доллара. НБУ вышел с заявлением о проведении крупного аукциона, после того, как доллар преодолел отметку в 28 грн.

При этом регулятор напомнил, что его цель не удерживать курс гривни на определенном уровне, а сгладить его, снизив интенсивность колебаний.

Почему упала гривня

Среди причин девальвации в августе специалисты называли рост цен на нефть, которая, после летнего падения цен, пошла в рост, почти достигнув весенних максимумов.

Второй фактор - девальвация национальных валют Турции и России, куда поступает пятая часть украинского экспорта. Поэтому "спасибо" за падение гривни нужно говорить в том числе санкциям США против этих стран, которым так обрадовались в Киеве: именно санкции обвалили и рубль, и лиру.

Еще один фактор падения украинской валюты - это снижение активности инвесторов, высокий спрос на валюту со стороны ритейлеров. А такдже возмещение НДС в конце месяца. За три дня Минфин выбросил на рынок почти 7 млрд. грн. Это сократило потребность экспортеров в гривне, и они начали активно придерживать валютные распродажи.

Еще одной причиной падения гривни в Нацбанке назвали так называемых "черных фермеров", которые формируют треть спроса на наличный доллар, поскольку ковертируют в него выручку.

Что будет с курсом в сентябре

По прогнозам банкиров, гривня в сентябре продолжит медленную девальвацию, но не такую стремительную как в августе. Это произойдет поскольку отойдут факторы, оказывавшие наиболее сильное давление на нее: вывод дивидендов, возмещение НДС, выход нерезидентов из ОВГЗ, увеличение длинной валютной позиции банками.

"В настоящее время эти факторы себя исчерпали. В сентябре поддержку курсу гривни будут оказывать поступления валюты от экспортеров сектора АПК, а также возможное возобновление сотрудничества Украины с МВФ. В сентябре гривня будет находиться в коридоре 28-29 грн/$1", - рассказал "Интерфаксу" глава правления РВС Банка Владислав Кравец.

При этом председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов отметил, что в ближайшие дни тенденция снижения курса гривни сохранится.

Директора казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной считает, при отсутствии экономических и политических шоков курс гривни будет находиться в диапазоне 27,5-28,5 грн/$1. А дальнейшая динамика будет определяться данными по урожаю, ценовой политикой украинского экспорта, перспективами сотрудничества с МВФ.

А в Нацбанке ранее заявили, что доллара по 40 гривен точно не будет. А также, что колебания на валютном рынке происходят в обе стороны. То есть в дальнейшем гривня будет и девальвировать, и укрепляться.