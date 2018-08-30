И.о главы Минздрава Ульяна Супрун призвала родителей школьников мотивировать детей есть здоровую пищу, иначе они начнут регулярно утолять голод пиццей, сосисками в ​​тесте, батончиками и другой бесполезной едой, которую часто предлагают в школьных буфетах.

"Каждого ребенка можно привлечь не только есть здоровую пищу, а делать это с удовольствием. Для этого нужно, прежде всего, быть примером самим! Пусть дети видят, что вы сами едите здоровую пищу, постепенно они последуют вашему примеру не только дома, но и в школе", - пишет чиновница на своей странице в соцсети.

Также Ульяна Супрун дала несколько полезных советов, которые помогут привлечь внимание ребенка к здоровому питанию.

акцентируйте внимание на овощах и бобовых - они должны быть основой рациона;

поощряйте каждый день есть фрукты и ягоды, молочные и кисломолочные продукты, в небольших порциях - цельнозерновые продукты, семена и орехи;

в течение недели готовьте рыбу (2-3 раза в неделю) и мясо (преимущественно птицы и кролика);

минимизируйте количество соли - для детей 2-3 г в сутки, для подростков менее 5 г в сутки;

уменьшите потребление сахара: 25-50 г в сутки включая фруктовые сахара;

используйте полезные масла (оливковое, кукурузное, льняное, тыквенное, ореховое);

следите за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить не по графику, а ориентируясь на чувство жажды.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун не дала назначить чиновницу-медика заместителем главы Киевской ОГА из-за событий на Майдане.

Также мы сообщали, что Супрун рассказала, как защитить спины детей от тяжелых школьных рюкзаков.