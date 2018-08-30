В четверг, 30 августа, в израильском аэропорту Бен-Гурион буйная компания хасидов вступила в перепалку с членами экипажа самолета авиакомпании МАУ. Рейс задержался на три часа. Полицейские сняли с самолета восемь пьяных человек, которые летели на паломничество в Умань. Об этом сообщает Іsraelinfo.

Отмечается, пассажиры были пьяны до взлета, когда они поднялись на борт им стало плохо. "Буйная компания вступила в перепалку с членами экипажа. Командиру корабля не оставалось ничего другого, кроме как вызвать полицию", – говорится в сообщении.



Задержка рейса связана с выгрузкой чемоданов нарушителей порядка из багажного отделения самолета.

"По данным туристических агентств Израиля, в этом году в Умань вылетит около 30 тысяч браславских хасидов и прочих религиозных евреев. Самые "горячие" дни ожидаются в "Бен-Гурионе" 6 и 8 сентября", – пишет издание.

Ранее "Страна" писала, что в Украине началась подготовка к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана – Нового года по иудейскому календарю, который пройдет в период с 5 по 14 сентября.

Как сообщала "Страна", Украина пообещала Израилю гарантировать безопасность паломников в Умани на Рош ха-Шана.