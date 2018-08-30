В четверг, 30 августа, УЕФА проведет в Монако жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов - 2018/2019. Украину в этом сезоне, как и год назад, представляет донецкий Шахтер, который попал во вторую корзину.

Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека рассказал о том, кого бы он хотел видеть в соперниках. Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.



- Паулу, сегодня вечером состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Каковы ваши предпочтения?



- Прежде всего хочу одержать победу над Мариуполем - это для меня главное. По жребию Лиги чемпионов нет каких-либо предпочтений. Знаю, что во всех корзинах есть сильные клубы. В турнире собраны лучшие европейские команды. Нам сейчас не стоит гадать и выбирать - просто подождем жеребьевки и узнаем имена соперников. Убежден на сто процентов, что у нас в любом случае будет очень сложная группа.



- В Италии и Англии у наставников есть традиция собираться после матча, выпить по бокалу вина и обсудить игру. С кем из тренеров топ-клубов вы бы хотели встретиться так после финального свистка, а соответственно и сразиться в Лиге чемпионов?

- Честно говоря, я не лучшая компания для этого, потому что не пью вино. Тем не менее было бы приятно разделить такой момент с любым из тренеров. Абсолютно все - великолепные профессионалы. Повторюсь, мы сыграем с лучшими командами Европы. Так что мне было бы приятно встретиться с каждым.



- Не верится, что вам не хотелось бы встретиться, например, с Порту. Для вас матчи с бывшим клубом могли быть знаковыми.



- Скажу еще раз, что у меня нет каких-либо предпочтений. Кстати, ни с Порту, ни с Бенфикой мы не сыграем, потому что они в нашей корзине. Да, вернуться в свою страну всегда очень приятно, но на данный момент, как вы понимаете, это нереально.



- И все-таки назовите, пожалуйста, хотя бы один клуб перед жеребьевкой.



- Я не хочу забегать вперед в этом вопросе. Могу сказать одно: только что мы сделали ставки внутри тренерского штаба. Каждый выбрал по две команды из каждой корзины. Трое, кто ошибется, должны будут оплатить ужин. Надеюсь, я угадаю и не стану платить. Если честно, всегда люблю встречаться с самыми сильными. В первой корзине есть два клуба, с которыми я хотел бы сыграть, - Реал или Ювентус.



- В сентябре вы посетите Форум элитных тренеров в Швейцарии. Насколько это важно и интересно?



- Для меня это большая привилегия. Очень престижно побывать на таком Форуме, как и для всех приглашенных наставников. Вы знаете, что доступ к встрече имеет совсем небольшое число тренеров. Отправлюсь туда уже во второй раз и, надеюсь, не в последний. Важное мероприятие, где обсуждается современный футбол и различные моменты игры, хорошая возможность пообщаться друг с другом. Это большая гордость, престиж для меня и Шахтера. Думаю, и для украинского футбола, который я представляю в данный момент.