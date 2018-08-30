В Москве умер актер Сергей Таланов, известный по юмористическому проекту "33 квадратных метра", а также по телепроектам и сериалам. Ему было 57 лет. О его смерти сообщает НСН.

Таланов умер 28 августа, но известно о его смерти стало только вчера. От чего умер актер не уточняется. Прощание состоится 31 августа в Москве.

Сергей Таланов родился в семье дрессировщика Александра Таланова. Он окончил Московский авиационный институт, но выбрал актерскую профессию. С 1986 по 1991 год активно участвовал в КВН. В его амплуа в основном комические роли. На телевидении он впервые появился в юмористической передаче "Джентельмен-шоу".

Актер снимался в таких известных юмористических проектах, как "33 квадратных метра", "Оба-на!". Играл в Театре клоунады Терезы Дуровой, театре "Группа товарищей".

Запомнился съемками в российских сериалах "Глухарь", Кадетство", "Воронины", в фильме "Брестская крепость".

Фото: google.com.ua

Напомним, что ранее в Одессе умер юморист, сценарист и джентльмен Александр Завелион.

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