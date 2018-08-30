С пятницы, 31 августа, и до следующей недели в Украине будет господствовать молодое бабье лето. В большинстве областей будет преобладать повышенное атмосферное давление, сухой воздух, солнечная и малооблачная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Осадков не предвидится. Единственное исключение - в западной части, точнее, в Прикарпатье - есть вероятность периодических локальных небольших дождей, местами с грозами. Температура воздуха не будет столь однородной", - написала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в западных, северных областях, а также в Винницкой столбики термометров будут колебаться в комфортных пределах +24... +29 градусов. А вот в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей еще удержится настоящая летняя жара. Максимальная температура воздуха достигнет +28...+33 градусов.

Диденко отметила, что при такой синоптической ситуации усилится пожарная опасность.

Изображение: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в прошлом году "бабье лето" продержалось до октября.

Ранее синоптики рассказали, где в Украине в последнее воскресенье лета пройдут грозы.