Девальвационные ожидания на валютном рынке не позволяют гривне хотя бы ненадолго закрепиться на стабильном уровне. В течение всего пары часов доллар на межбанке сегодня взлетел на 17 копеек - до 28,30-28,32 грн/$ и это вынудило Нацбанк предпринимать срочные меры, пишет ubr.ua.

Как и вчера, чиновники вышли с заявлением о проведении валютного аукциона. Только сегодня они готовы продать не более $50 млн. Заявки принимаются до 12:45.

Рынок отреагировал на аукцион сдержанно - курс снизился, но всего на пару копеек. Текущие котировки установились в коридоре 28,27-28,29 грн/$.

Справочный курс Нацбанк на 12:00 установил на уровне 28,268.

Напомним, вчерашние торги на межбанке завершились 15-копеечным подорожанием американской валюты до 28,08-28,15 грн/$.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские банкиры дали прогноз, каким будет курс доллара в первый месяц осени.

Также мы сообщали, что рост курса доллара повысил на гривну цены на бензин в Украине.