В четверг, 30 августа, луганская Заря попробует вырвать путевку в групповой турнир Лиги Европы. Наша команда сыграет на выезде против РБ Лейпциг, первая игра завершилась сухой ничьей, так что шансы 50 на 50.

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции рассказал о планах на игру.



"Нас ждет достаточно серьезная игра. Это показал матч в Запорожье. РБ Лейпциг - очень хороший, сильный клуб. Дома мы играли 75 минут в неравных составах. Нам удалось сыграть "на ноль". Надеюсь, что удаление не повторится, ребята будут более сдержанными и настырными в плане игры", - заявил Вернидуб, передает официальный сайт Зари.



- Дмитрий Хомченовский не прилетел в Германию. Что с ним?



- У него микротравма. Надеюсь, что он выздоровеет к воскресной игре против киевского Арсенала.



- Понравилось настроение Владислава Кабаева, который сказал, что нам надо забивать и побеждать.



- Мы все знаем, что нужно забивать. Но сначала необходимо забить, а потом будем смотреть. Надеюсь, что их настрой передастся на игру. Повторюсь, что Лейпциг - очень серьезная команда. Если говорить честно, то мы находимся на двух разных полюсах, и я не боюсь это говорить. Но это не самое важное. Все решается на футбольном поле, где футболисты могут проявить себя с лучшей стороны и показать характер.



- Главный тренер Лейпцига Ральф Рангник сказал, что Лига Европы в финансовом плане не очень интересный турнир и что нужно дойти минимум до полуфинала, чтобы достигнуть какого-то результата с экономической точки зрения. Как вы и Заря оцениваете Лигу Европы в этом плане?



- Я думаю, господин Рангник так сказал, потому что РБ Лейпциг имеет огромную финансовую поддержку. Для них Лига чемпионов приоритетнее. А вот для нашего клуба Лига Европы - очень хороший задел. Если попадем в группу, то будет шанс заработать деньги для клуба и футболистов. Плюс престиж - показать себя на евроарене, пусть даже и в Лиге Европы, дорогого стоит.



В украинском чемпионате много футболистов, которые хотят проявить себя у нас или же в Лиге Европы и уехать в европейские клубы. Для нас Лига Европы имеет значение. Точно так же, как и внутренний чемпионат. Мы не разделяем эти два турнира. Нам тяжело играть на два фронта, но нужно быть к этому готовыми.



- В каком состоянии сейчас находится новый нападающий и тот ли это форвард, которого хотели видеть вы?



- Пока рано об этом спрашивать, потому что на эти матчи он не заявлен, так как заявка была еще перед первой встречей с Лейпцигом. Возможно, если все получится, то, быть может, на игру с Арсеналом он появится в составе.