Инвестиции России в Украину превысили "довоенный" уровень и составили 436 миллионов долларов. И это - за неполный 2018 год. Таковы данные Госкомстата, вызвавшие очередную волну обсуждений в социальных сетях.

"Продолжаем рвать паутину российского царизма и большевизма", - написала в Facebook телеведущая Диана Панченко.

Пока Петр Порошенко упражняется в риторике против "страны-агрессора" и грозится разорвать договор о дружбе, Москва вкладывает в Украину все больше денег. И часто занимает первые строчки среди стран-инвесторов.

Как уточняют экономисты, эти деньги не идут на создание новых бизнесов. Средства уходят на докапитализацию "дочек" российских банков, работающих в Украине, чтоб те выполняли нормативы НБУ по размеру уставного капитала.

Однако сумма российских денег в экономику Украины интересна не сама по себе. Первое место РФ показывает падение других источников инвестиций, которые обычно шли из офшорных зон Кипра, а также из Нидерландов. По крайней мере, это следует из статистики за январь-июль текущего года.

Как Россия вырвалась на первое место

Если за оставшиеся четыре месяца не произойдет скачка инвестиций, то 2018 год продолжит тендецию к их падению. Еще в прошлом году инвестиции упали почти на треть - с 3,2 до 2,3 миллиардов долларов, по данным Нацбанка. А за семь месяцев текущего года, если верить Госкомстату, они составили 1,25 миллиарда.

И это при том, что в отчет впервые начали включать объемы реинвестированных доходов банков Украины. Без них отрицательная динамика была бы еще сильнее.



Как видим, РФ пока держит первое место по инвестициям с 436 миллионами долларов. На второй ступени по уровню инвестирования в Украину находится Кипр, который вложил 219 млн долларов, на третьем месте находятся Нидерланды - 207,7 млн долларов. В двух последних случаях это, как правило, украинские деньги, которые ранее были выведены за границу.

Наибольший объем поступивших инвестиций, или 59,6% ($750 млн), направлен в финансовую и страховую деятельность, 9,6% – в оптовую и розничную торговлю, 8,2% – в промышленность, информацию и телекоммуникации 7,9%.

В прошлом году на первом месте был Кипр, на втором РФ (около $350 млн), на третьем - Нидерланды. А вот за 2016 год Россия опять таки была на первом месте - с суммой в 1,6 миллиарда долларов.

Природу российских инвестиций в Украине объясняет экономист Виктор Скаршевский.

"Во-первых, доля прямых иностранных инвестиций из России в Украину увеличилась почти в 2 (!) раза - с 6,6% на начало 2013 года до 11,7% на начало 2018 года.

Во-вторых, за последние 2,5 года российские инвестиции в Украину составили $2,5 млрд или 33% от всех прямых иностранных инвестиций, поступивших в Украину за этот период.

В-третьих, в первом полугодии 2018 года поступления инвестиций из России составили 35% (!) от общих инвестиций, значительно опередив офшорные инвестиции из Кипра (17%) и Нидерландов (17%).

Почти все российские инвестиции пошли в украинский банковский сектор на докапитализацию российских банков, работающих в Украине".

Почему поток денег в Украину пересыхает

В целом - инвестиции продолжают устойчивую линию на спад. После Майдана наивысший их уровень был в 2016 году и составлял 4,5 миллиарда долларов. Но уже на следующий год их объем упал более, чем вдвое - именно за счет уменьшения российских вливаний. И текущий год, как видим, только продолжает эту тенденцию - правда, денег стало меньше из других источников. А вот Россия даже слегка нарастила обороты в сравнение с 2013 годом. Именно за счет падения инвестиций из других стран РФ и вышла на первое место.

Падение инвестиций второй год подряд ставит определенные вопросы к власти. Спад был понятен в 2014-15 годах, когда страна была под прямой угрозой широкомасштабной войны, а гривня обвалилась до уровня 30 за доллар.

Однако последние годы власть называет стабильными, рассказывая об успехах в экономике. Да и на востоке не ведется широкомасштабных военных действий. Таким образом резкий спад инвестиций говорит - уже без кивков на войну - о действительном провале экономической политики в стране. Бизнес продолжает выводить деньги из Украины, а не вкладывать в нашу страну.

Отголоски этого провала видны и в ситуации с национальной валютой, которая начала падать не осенью, а летом - за месяц до сезона. Доллар вырос почти на две гривни за август. Одновременно МВФ так и не дал Украине очередного транша кредита, и правительство вынуждено было занимать почти миллиард на международных рынках под огромные проценты.

Впрочем, у официального Киева другое мнение. На прошлогодней встрече с инвесторами Петр Порошенко заявил, что "за последние три года удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию и восстановить экономический рост, очистить банковскую систему, создать антикоррупционные институты, реформировать энергетический сектор".

"Мы проводим реформы, которые делают Украину сильнее, успешнее и более надежной", - подчеркнул в октябре 2017 года глава государства. Как видим, с тех пор поток инвестиций больше не стал.