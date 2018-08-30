В декларации вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко за 2017 год не указаны 143,8 тыс. гривен обязательств по кредиту в киевском "Креди Агриколь Банке". Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на текст решения НАПК о результатах полной проверки декларации.

Агентство установило, что Кириленко отобразил размер уплаченных средств в счет основной суммы кредита в размере 47,1 тысяч гривен, а в счет процентов - 30,2 тыс. гривен. Согласно справке банка, Кириленко погасил тело кредита в размере 49,9 тысяч гривен и начисленные проценты в размере 27,4 тысяч гривен.

При этом член Кабмина не указал общий размер финансового обязательства по кредиту в размере 143,8 тыс. гривен.

Кроме того, Кириленко задекларировал квартиру площадью 52,3 кв.м в Киеве, 1/3 которой принадлежит ему на праве общей собственности, однако не указал стоимость недвижимости на момент приобретения.

Чиновник предоставил НАПК копию свидетельства о праве собственности на жилье от 2000 года, выданного группой приватизации управления делами Верховной Рады, согласно которому стоимость квартиры составляет 9 гривен.

Поскольку недостоверные данные в декларации Кириленко отличаются от достоверных на сумму менее 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, оснований для привлечения его к ответственности нет.

Также НАПК выявило нарушения в электронной декларации секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова за 2015-2017 годы. Во всех трех декларациях Турчинов не указал стоимость автомобиля жены Toyota Highlander 2013 года выпуска на момент приобретения, поскольку согласно его объяснениям, документ на машину не сохранился. Согласно информации, полученной от продавца автомобиля, стоимость авто составила 433 тыс. гривен.

Также Турчинов не указал в декларациях сведения о товарных знаках "За Батьківщину" и "Об'єднана опозиція за Батьківщину", которые ему принадлежат.

Секретарь СНБО пояснил, что в 2014 году в связи с выходом из политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" отказался от прав на эти знаки в пользу партии.

По итогам проверок установлено, что оснований для привлечения Турчинова к уголовной и административной ответственности также нет.

Теперь он должен будет подать исправленные декларации за 3 года.

Как сообщала "Страна", у Луценко нашли нарушения в декларации - у него нет прав на товарный знак "Народная самооборона".

Также "Страна" писала, что в НАПК обещали проверить декларацию судьи, закрывшего дело Кернеса.