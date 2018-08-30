В Донецкой области военные Нацгвардии из состава Объединенных сил за два дня задержали 8 подозреваемых в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

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В сообщении говорится, что задержание состоялось 28 и 29 августа на стационарных и мобильных блокпостах Нацгвардии близ Мариуполя, Волновахи и Благодатного Донецкой области.

"Причиной этого послужила информация из базы данных Национальной полиции, согласно которой граждане подозреваются в сотрудничестве с НЗФ", - сообщили в ООС.

Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 УК "создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Сейчас их передали сотрудникам нацполиции для дальнейших процессуальных действий.

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