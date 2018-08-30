В соцсетях появилось откровенное фото политика Юлии Тимошенко, которое, судя по всему, было сделано во время утренней пробежки. Снимок разместила на своей странице в Facebook одесская журналистка Жанна Жукова.

Фото: facebook.com/Zhanna Zhukova

Журналистка выразила восхищение прекрасной физической формой 57-летней Юлии Тимошенко.

На фото видно, что для тренировки Юлия Владимировна надела достаточно откровенную черную майку, которая не скрывает ее формы. Очевидно, для удобства она убрала волосы под шапочку, которую называют "Рэпер". Следует также отметить отсутствие макияжа на лице политика, которое вовсе не портит ее спортивный внешний вид.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко неоднократно утверждала, что ежедневно она пробегает по 10 км. Однажды такое заявление вызвало сомнения со стороны экс-банкира и марафонца Андрея Онистрата. После этого Юлия Владимировна пробежала с ним на спор 12 км.

За тим последовало заявление лидера Батькивщины о том, что она никогда не бегала, сделанное в прямой трансляции бывшего банкира Андрея Онистрата, когда Тимошенко думала, что эфир уже закончен.