В Подольске Одесской области двухместные парты в школах решили распилить на две части, чтобы они соответствовали стандартам "Новой украинской школы". Об этом сообщает "Думская".

В город не поступили одноместные парты, поэтому в школах начали пилить старые двухместные парты. По словам директора облдепартамента образования и науки Александра Лончака, парты "делят пополам и ставят дополнительные ножки". Инициатива с "распилом" исходила от родителей.

Губернатор Максим Степанов распорядился прекратить столярные работы. "Этого ноу-хау не будет, оно так и останется удивительной фантазией каких-то людей", - сказал чиновник.

Между тем, в мэрии Подольска сообщили, что парты не просто "пилили", а модернизировали: теперь высоту и стола, и стула можно регулировать под рост ребенка. Переделке подверглась мебель во всех 9 школах города. Это вполне новые парты - им по два-три года. "Это временная мера, пока мы ждем результатов тендера", - рассказал представитель муниципалитета.

Отметим, что задержки с закупкой мебели для "Новой украинской школы" возникли по всей стране. Причины две: чиновники затянули с проведением тендеров, а производители не справляются с валом заказов.

В Одесской области, кроме Подольска, новые парты не получили Кодымский, Окнянский, Любашевский, Николаевский, Раздельнянский и Ширяевский районы, а также Белгород-Днестровский, Теплодар.  

Фото: dumskaya.net

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