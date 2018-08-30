Под Одессой парты перед 1 сентября во имя "Новой школы" решили распилить пополам
В Подольске Одесской области двухместные парты в школах решили распилить на две части, чтобы они соответствовали стандартам "Новой украинской школы". Об этом сообщает "Думская".
В город не поступили одноместные парты, поэтому в школах начали пилить старые двухместные парты. По словам директора облдепартамента образования и науки Александра Лончака, парты "делят пополам и ставят дополнительные ножки". Инициатива с "распилом" исходила от родителей.
Губернатор Максим Степанов распорядился прекратить столярные работы. "Этого ноу-хау не будет, оно так и останется удивительной фантазией каких-то людей", - сказал чиновник.
Между тем, в мэрии Подольска сообщили, что парты не просто "пилили", а модернизировали: теперь высоту и стола, и стула можно регулировать под рост ребенка. Переделке подверглась мебель во всех 9 школах города. Это вполне новые парты - им по два-три года. "Это временная мера, пока мы ждем результатов тендера", - рассказал представитель муниципалитета.
Отметим, что задержки с закупкой мебели для "Новой украинской школы" возникли по всей стране. Причины две: чиновники затянули с проведением тендеров, а производители не справляются с валом заказов.
В Одесской области, кроме Подольска, новые парты не получили Кодымский, Окнянский, Любашевский, Николаевский, Раздельнянский и Ширяевский районы, а также Белгород-Днестровский, Теплодар.
Фото: dumskaya.net
Как сообщала "Страна", обнародован график школьных каникул в Киеве на новый учебный год.
Также глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как защитить спины детей от тяжелых школьных рюкзаков.
Ранее "Страна" публиковала рейтинг 200 лучших школ Украины по результатам ВНО.