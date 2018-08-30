Венгерский лоукостер Wizz Air намерен открыть рейс из Киева в Бремен (Германия), Биллунн (Дания), Ригу (Латвия) и из Львова - в Копенгаген (Дания) и Франкфурт (аэропорт Франкфурт-Хан, Германия). Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный вице-президент авикомпании Стивен Джонс, пишут Украинские новости.

"Мы рады сообщить, что открываем 5 новых рейсов в Германию, Данию и Латвию", - сказал он.

Рейс из Киева в Бремен будет выполняться с 1 марта 2019 года по понедельникам и пятницам, в Биллунн - со 2 марта по вторникам и четвергам, в Ригу - со 2 марта 2019 года по вторникам, четвергам и субботам.

Рейс из Львова в Копенгаген планируют открыть 3 марта 2019 года и выполнять по средам и воскресеньям, во Франкфурт - с 14 декабря 2018 года по понедельникам и пятницам.

Стоимость билетов стартует от 759 гривен.

Кроме того, компания увеличивает частоту рейсов "Киев - Лиссабон" с 2 до 3 в неделю.

В течение января-апреля Wizz Air перевезла 327 тыс. пассажиров на своих украинских маршрутах, что составляет 102% показателя аналогичного периода 2017 года.

Ранее компания заявила, что в 2018 году намерена увеличить количество посадочных мест из Украины на 95% до 1,5 млн мест по сравнению с прошлым годом.

На данный момент доля Wizz Air среди лоукост-авиакомпаний в Украине составляет 51,8%.

Авиакомпания Wizz Air увеличила пассажиропоток в/из Украины на 79% до 740 тыс. пассажиров в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Ранее "Страна" писала о том, что Wizz Air прекратит рейсы из Люблина в Киев с ноября.

Также мы сообщали, что Wizz Air запустит рейсы из Харькова в Лондон.