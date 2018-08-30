Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов находится в критическом состоянии. Гуттереш обеспокоен состоянием здоровья украинца, у которого на 109 день наблюдаются дистрофия, анемия и гипоксия. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на телеканале "Прямой".

"Генеральный секретарь обеспокоен состоянием здоровья Олега Сенцова, который уже более ста дней голодает и который находится в критическом состоянии. Генсек поднимает этот вопрос во время контактов с российскими властями", – отметил Дюжаррик.

Напомним, российский журналист заявил, что Кремль намерен решить вопрос Сенцова в ближайшее время.

"Страна" также писала, что Медведчук обвинил украинского омбудсмена в срыве переговоров по Сенцову.

Как сообщала "Страна", российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму. Его главное требование к властям России - освободить 64 украинских политзаключенных, которых удерживают в российских тюрьмах.