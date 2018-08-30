В Украину в течение первого полугодия 2018 года поступило 1,259 млн долларов инвестиций. Из этой суммы 436 млн долларов, то есть больше всего, от инвесторов из России (34,6% от общего объема).

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Госслужбы статистики.

Фото: ukrstat.gov.ua

На второй ступени по уровню инвестирования в Украину находится Кипр, который вложил 219 млн долларов, на третьем месте находятся Нидерланды - 207,7 млн долларов.

Далее в таблице рейтинга инвесторов следуют Австрия - 58,7 млн долларов; Польша - 54,1 млн долларов; Франция - 46,9 млн долларов и Великобритания - 43,4 млн долларов.

Уточняется, что 59,6% (750 млн долларов) инвестиций направлено в финансовую и страховую деятельность, 9,6% - в оптовую и розничную торговлю, 8,2% - в промышленность, сферу информации и телекоммуникации 7,9%.

Ранее "Страна" писала о том, что инвесторы Tesla отказались выкупать акции компании, чтобы избежать проблем.

Также мы сообщали, что в Украину не пустили россиянина, который хотел инвестировать в строительство до $100 млн.