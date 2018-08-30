Во Львове, 30 августа, планирумое заседание суда об избрании меры пресечения подозреваемому в нападении на полицейского перенесли из-за "неявки" подозреваемого. Об этом сообщают националисты из "C14" на странице в Facebook.

"Суд по Майору переносят из-за его недоставки. Какая досадная случайность! Люди отказываются выходить из зала. Подтягивайтесь на Соборную площадь, 7 (Львов)", - говорится в сообщении.

Напомним, с утра перед зданием суда собрались радикально настроенные люди, требующие освободить подозреваемого. С десяток спортивных парней в белых футболках с надписью "С14" штурмовали здание суда с зажженными файерами.

Фото: C14 news - резерв/Facebook

Как сообщала "Страна", ночью 17 августа в центре Львова полицейские заметили двоих юношей, которые трафаретом наносили на стену дома надпись "Кто заказал Катю Гандзюк?". Когда полицейские пытались задержать юношей, один из них ударил полицейского ножом в грудь. После этого обоих - задержали.

Позже оказалось, что нападавший на полицейского является националистом из "С14".

Напомним, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой возле ее дома во вторник, 31 июля. Она получила химический ожог около 30% тела – голова, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, ожог левого глаза.

Дело Екатерины Гандзюк переквалифицировали с "хулиганства" на тяжкие телесные повреждения с целью запугивания.

Адвокат Маси Найем написал, что нападение на активистку совершено по заказу местных пророссийских сил.