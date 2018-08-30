В Шведском городе Гетеборг крошечная обезьяна вида мармозетка Гельди сбежала из зоопарка, пишет The Local.

Несколько часов спустя животное было обнаружено в местном фастфуде, где она с удовольствием поглощала картофель фри.

Сотрудники кафе вызвали полицию, но отметили, что мармозетка не ничем не навредила кафе, а вела себя достаточно спокойно и даже поразила всех своими манерами.

Пресс-секретарь местной полиции сообщил, что животное уже вернули в зоопарк. По его словам, у следствия есть подозрения, что обезьяна не могла сама добраться от зоопарка до кафе. Правоохранители намерены выяснить, кто помог ей осуществить побег.

Мармозетка Гельди - вид приматов из семейства игрунковые, считается редким видом. Это обезьянка очень маленьких размеров, тело длиной всего около 20 сантиметров.

Ранее "Страна" писала о том, что слон Али, когда-то живший на ранчо Майкла Джексона, сбежал из зоопарка.

Также мы сообщали, что в Германии сбежавших из зоопарка хищников выследили с помощью дрона и вернули в клетки.