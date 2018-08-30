Скандально известная писательница Лариса Ницой, которая недавно забила тревогу из-за незнания малышей про Бандеру, обрушилась с жесткой критикой в адрес чиновников Минобразования на своей странице в Facebook.

Ницой заявила о непреодолимом желании к рукоприкладству в отношении чиновников Минобразования:

"Меня достала школа. До печенок. Иногда хочется ворваться (не в школу, нет) в Министерство образования и кого-то отходить как следует. Я - гуманитарий. Мой муж - гуманитарий. Мой сын - гуманитарий. Он учится в английской специализированной школе - гуманитарной.

Мне в жизни ни разу не понадобилась физика. Ни разу не понадобилась химия. Ни разу не понадобилась алгебра. Однажды понадобилась геометрия, когда я строила на даче круглую песочницу, надо было вычислить длину окружности", - отметила в своем посте Лариса Ницой.

Писательница возмущена тем, что ее сын из-за решений чиновников МОН не сможет посещать занятия по "нетехническим" дисциплинам и вынужден дополнительно тратить время на занятия с репетиторами по математике и физике из-за того, что они влияют на общий балл школьного аттестата.

"За что? За что МОН так мучает наших детей? За что вы отбираете у них детство, убиваете их время? Нам, родителям, не нужны колонии строгого режима по содержанию там наших детей на неинтересных, ненужных уроках. Зачем? Зачем вы это делаете?", - эмоционально заявила в соцсети Ницой.

Фото: Лариса Ніцой/Facebook

Как сообщала "Страна", националистка Ницой назвала Усика трусом и слабаком после его победы в Москве.

Ранее Ницой рассказала, как штрафовала в лагере вожатых за русский язык.