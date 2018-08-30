Стали известны подробности масштабного инцидента в Святошинском районе Киева, где сегодня утром, 30 августа, мужчина взял в заложники собственных четверых детей и, забарикадировавшись в квартире, грозил применить оружие.

Об этом рассказала бывшая жена злоумышленника, он угрожал убить ее лопатой, поэтому она была вынуждена сбежать из квартиры. Об этом сообщает "112 Украина".

Супруги в разводе с 2014 года, но живут в одной квартире. По словам женщины, сегодня утром она проснулась и увидела, что ее бывший муж идет на нее с лопатой в руках и угрожает убийством. Она выбежала из квартиры, позвонила в полицию. Когда прибыли правоохранители, мужчина забаррикадировался в квартире с детьми, возраст которых от 3 до 13 лет.

Выяснилось, что мужчине 51 год. Комментарии соседей были неоднозначными: одни говорили, что он гулял с детьми, не кричал, и вообще не было никаких предпосылок, которые могли бы привести к сегодняшним действиям. Другие рассказывают, что в семье неоднократно были ссоры.

По словам потерпевшей женщины, ее бывший муж нигде не работает. Основным добытчиком в семье является она. Иногда матери по работе приходилось отлучаться на три недели, а когда она возвращалась, квартира была в плохом состоянии, дети неухоженными. По словам женщины, она собирала документы на лишение отца родительских прав.

Сейчас захвативший в заложники детей мужчина находится в отделении полиции. Правоохранители пока произошедшее не комментируют.

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