Сегодня, 30 августа, во Львове суд будет избирать меру пресечения подозреваемому в нападении на полицейского.

У здания суда собрались радикально настроенные люди, требующие освободить подозреваемого. Об этом сообщают националисты из "C14" на странице в Facebook.

"Суд по Марку "Майору" еще не начался, а тут уже горячо. Подтягивайтесь. "Майора" сегодня нужно вырвать на свободу. Соборная площадь, 7", - говорится в сообщении.

На фото видно, как с десяток спортивных парней в белых футболкой с надписью "Сич" штурмуют здание суда.

Фото: C14 news - резерв/Facebook

Напомним, что ночью 17 августа в центре Львова полицейские заметили двоих юношей, которые трафаретом наносили на стену дома надпись "Кто заказал Катю Гандзюк?". Когда полицейские пытались задержать юношей, один из них ударил полицейского ножом в грудь. После этого обоих - задержали.

Позже оказалось, что нападавший на полицейского является членом праворадикальной группы "С14".

Как сообщала "Страна", советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой возле ее дома во вторник, 31 июля. Она получила химический ожог около 30% тела – голова, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, ожог левого глаза.

Позже дело Екатерины Гандзюк переквалифицировали с "хулиганства" на тяжкие телесные повреждения с целью запугивания.

Ранее юрист Маси Найем написал, что нападение на активистку совершено по заказу местных пророссийских сил.