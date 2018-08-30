В четверг, 30 августа, контрольный пункт пропуска (КПВВ) "Новотроицкое" в Волновахском районе Донецкой области продолжает оставаться закрытым из-за детонации снарядов. Вспыхнувшие накануне пожары вызвали нескончаемые взрывы мин в этом районе. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Таким образом, пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения не осуществляется.

"Пожар возле КПВВ "Новотроицкое", из-за постоянной детонации взрывоопасных предметов, не локализован. Пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения не осуществляется", - гуточнили пограничники.

Они также напомнили, что пожар начался в степи возле контрольных постов "Березовое 1" и "Березовое 2" в среду около 16:00. В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" введен режим "красный", временно прекращены пропускные операции. От огня детонировали минно-взрывные заграждения и неразорванные боеприпасы, что создало угрозу жизни и здоровью гражданского населения, следовавшего через линию разграничения.

"Остальные контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись и работают в штатном режиме", - добавили пограничники.

Как сообщала "Страна", с 1 сентября все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на сокращенный режим работы – пропуск людей и транспорта будет осуществляться с 7:00 до 18:30.

Также "Страна" писала, что на Донбассе контрольный пункт "Майорское" возобновил работу.