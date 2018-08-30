Военные прокуроры обезвредили в Киеве преступную группировку наркодельцов, которые также торговали вывезенным из зоны ООС оружием.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"29 августа 2018 года при процессуальном руководстве военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины непосредственно после сбыта психотропного вещества "амфетамин" в количестве 180 граммов был задержан бывший боец батальона патрульной службы полиции особого назначения "Золотые ворота", участник боевых действий", - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

При обыске по месту жительства задержанного обнаружены 2 гранаты РГД и 80 патронов калибра 7,62 мм, а также психотропные и наркотические вещества.

Обнаруженное при обыске наркотическое вещество задержанный реализовал за 1000 долларов США.

В рамках проведения розыскных действий следователи задокументировали факт сбыта задержанным 6 июля 2018 года 100 граммов психотропного вещества "амфетамин" и 8 патронов калибра 5,45 мм, за которые он получил 760 долларов США. Кроме того, разоблачена преступная деятельность двоих его сообщников, которые организовали деятельность лаборатории по изготовлению психотропных веществ в гаражном помещении одного из гаражных кооперативов Киева. Оба злоумышленника также задержаны.

Во время санкционированного судом обыска в указанном помещении обнаружены принадлежности для изготовления психотропных веществ, сами вещества и их отдельные компоненты. Также наркотические вещества найдены по месту жительства задержанных.

В настоящее время всем трем готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления. Бывшему полицейскому - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 307 УК Украины, а обоим наркопроизводителям - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

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