Председатель партии "Национальный корпус", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий получил от отца в подарок земельный участок стоимостью почти 1,7 миллиона гривен. Об этом стало известно из измененной декларации Билецкого на сайте Единого реестра.

Согласно декларации, отец нардепа Белецкий Евгений подарил сыну чуть больше 6 соток земли в Харькове.

Как сообщает "Украинская правда", это был подарок на день рождения Билецкого, который он праздновал 5 августа.

"Да, я получил в подарок от отца земельный участок в честь дня рождения 5 августа. Этот участок он приобрел еще в 2006 году у другого владельца - физического лица", - сказал Билецкий.

На просьбу прокомментировать высокую стоимость земли (более 10 тысяч долларов за одну сотку), депутат уточнил, что участок дорогой, потому что расположен почти в центре города.

"Такая стоимость участка была установлена ​​экспертной оценкой, поскольку при внесении изменений в реестр нотариус требует соответствующий документ об оценочной стоимости. Поскольку это почти центр Харькова, то цена вполне оправдана. Более того, насколько мне известно, в других районах Харькова стоимость земли составляет почти $20 тысяч за сотку, то есть даже вдвое больше", - подытожил Билецкий.

Согласно декларации за 2017, Билецкий арендовал квартиру в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области и пользовался автомобилем Chevrolet Suburban 2007 года выпуска, принадлежащем политической партии "Национальный корпус".

Депутат заработал за прошлый год 463,7 тысячи гривен (из них 202 тысячи 812 гривен зарплаты, 252 тысячи 825 гривен – средства, предусмотренные на парламентскую деятельность и 8 тысяч 86 гривен процентов).

Кроме этого, 300 тысяч гривен Билецкий держит в банке.

Как сообщала "Страна", ранее Билецкий рассказал о своих отношениях с Аваковым и ситуации с Савченко.