Украинская теннисистка Элина Свитолина победой завершила матч второго круга Открытого чемпионата США (US Open) против Татьяны Марии из Германии. Поединок завершился со счетом 6:2, 6:3. Об этом сообщает 112 Украина.

Уточняется, что победный для украинки матч длился чуть более часа. Соперницы ранее встречались 5 раз, теперь в личных встречах счет 3:3. В третьем круге Свитолина сразится с 52-й ракеткой мира Ван Цян из Китая.

"Я очень хороший теннис показала. Я была уверена в своей физической подготовке и вышла на корт с четким планом на игру. Это очень мне помогло. Хорошее получилось выступление. Сегодняшний матч не был похож на матч на Уимблдоне. Я хорошо играю, и вопрос был только в том, насколько четко я буду следовать плану. Сегодня мне все удалось. Думаю, это говорит о том, что я проделала хорошую работу и извлекла уроки из того поражения от нее на "Уимблдоне", - прокомментировала победу Свитолина.

Ранее "Страна" писала о том, что Свитолина отказалась от интервью с российским журналистом на US Open.

Также мы сообщали, что в России заявили, что Свитолина не приехала на турнир в Москву по политическим причинам.