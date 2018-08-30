Авиакомпания Turkish Airlines планирует увеличить частоту рейсов Львов-Стамбул, которые были возобновлены два года назад, с 7 до 10 рейсов в неделю с 28 октября. Об этом сообщает Avianews.

За последний год это уже второе увеличение количества рейсов. Полеты по понедельникам, четвергам и воскресеньям будут осуществлять дважды в день.

В то же время дополнительные рейсы по понедельникам и воскресеньям запланированы на 08:40 из Стамбула и на 10:05 из Львова, по четвергам - в 19:25 из Стамбула и в 21:20 - из Львова. Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта.

Как сообщала "Страна", в начале августа во Львовском аэропорту задерживались рейсы в Турцию и обратно.

Также "Страна" писала, что Turkish Airlines отказалась от полетов в Днепр и Ивано-Франковск.