ПАО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд "четырех столиц", которым можно путешествовать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы правления компании Евгений Кравцов, который заявил, что цены пытались сделать максимально доступными.

Цена билета в вагон купе из Киева в Ригу составляет 2219,11 гривны, вагон СВ - 4428,17 гривни. Из Киева в Вильнюс билет в купейный вагон обойдется в 1640,62 гривны, вагон СВ - 3271,78 гривны. В Минск из Киева в купейном вагоне можно доехать за 1853,98 гривен, в вагоне СВ - 3574,69 гривны.

Новый поезд в первый рейс отправится с вокзала украинской столицы 28 сентября.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что с июня в Украине еще на 6% подорожали билеты на поезда.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в западном направлении.