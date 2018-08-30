Трое взрослых и двое детей оказались в инфекционной больнице с сальмонеллезом после посещения поминального обеда в одном из кафе Луцка Волынской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"29 августа по результатам лабораторных исследований подтвержден диагноз "сальмонеллез" у пяти человек, из них двое детей (2001 и 2008 г.р.), которые были с 19 по 21 августа госпитализированы в областную инфекционную больницу после употребления продуктов питания на поминальном обеде в кафе "Фора" в городе Луцк", - сообщили в ведомстве.

В очаге заболевания специалистами Госпродпотребслужбы проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ранее "Страна" писала о том, как шаурма отправила в больницы более 60 киевлян.

Также мы сообщали, что на Волыни свадьба закончилась отравлением 17 гостей, трое из которых оказались детьми.