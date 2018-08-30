В четверг, 30 августа, синоптики обещают в Украине сухую погоду с переменной облачностью. На западе и севере страны прогнозируют днем комфортные +24 градуса. А на востоке и юге пока еще будет господствовать жара - до +33 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Комфортную погоду на западе, севере и в некоторых центральных районах будет определять прохладная воздушная масса. Днем ​​+23...+25. Без осадков.

Благоприятная для активности на свежем воздухе погода будет в Карпатах. Здесь будет малооблачно, без осадков, + 11...+13 ночью, + 23...+25 днем.

На юге, востоке, в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью +24...+34 градуса.

Ранее "Страна" писала о том, что осень начинает наступление на Украину с западных областей.

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