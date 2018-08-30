В четверг, 30 августа, луганская Заря проведет в Германии ответный матч плей-офф Лиги Европы против РБ Лейпциг. Первая встреча завершилась вничью 0 - 0, причем луганчане практически весь матч играли в меньшинстве.

Соперник у нашей команды хоть и грозный, но... "поле ровное, мяч круглый, а там игра покажет".

В Украине встречу в прямом эфире будет транслировать канал 2+2. Начало трансляции в 19.30.

Тренер Зари Юрий Вернидуб взял на игру 19 футболистов.

Вот заявка нашей команды

Луис Фелипе, Заури Махарадзе, Олег Чуваев, Евгений Чеберко, Силас, Артем Гордиенко, Владислав Кабаев, Никита Каменюка, Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Леван Арвеладзе, Дмитрий Литвин, Василий Прийма, Александр Сваток, Александр Тымчик, Виталий Вернидуб, Богдан Михайличенко, Рафаэль.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры назвали фаворита в паре Лейцпига и Зари в матче раунда плей-офф Лиги Европы.