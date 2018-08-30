Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на 30 августа 2018 года. По сравнению с предыдущим банковским днем, 29 августа, регулятор ослабил курс гривны до 28,05 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс доллара установлен на таком уровне:

2811,6426 гривны за 100 долларов (+6,5209);

3278,3753 гривны за 100 евро (-6,4222).

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ уменьшил курс евро к гривне на 7 копеек.

В свою очередь, в киевских обменниках сегодня с утра доллар покупают по 28 грн за единицу, а продают за 28,2 грн, передает корреспондент "Страны".

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ остановил рост курса доллара только за психологической отметкой в 28 гривен.

Также мы сообщали, что в НБУ объяснили новый рост курса доллара возмещением НДС экспортерам.