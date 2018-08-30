Forbes назвал 100 самых влиятельных персон России. Путин - №1, а спикер Госдумы на 83 месте. Полный список
Российский версия авторитетного Forbes представила свой первый рейтинг Топ-100 самых влиятельных персон в России. Причем свой рейтинг журналисты назвали "Власть бизнеса".
Первое место занял президент России Владимир Путин. Издание отмечает, что это произошло "автоматически", так как Путин занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.
В первую пятерку вошли председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава "Газпрома" - Алексей Миллер, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
В Топ-10 вошли гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент "Лукойла" Вагит Алекперов.
Примечательно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин лишь на 83 месте. А скандальный лидер ЛДПР Жириновский на последнем.
Топ-100 самых влиятельных россиян
Фото: forbes.ru
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