Российский версия авторитетного Forbes представила свой первый рейтинг Топ-100 самых влиятельных персон в России. Причем свой рейтинг журналисты назвали "Власть бизнеса".

Первое место занял президент России Владимир Путин. Издание отмечает, что это произошло "автоматически", так как Путин занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

В первую пятерку вошли председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава "Газпрома" - Алексей Миллер, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Топ-10 вошли гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

Примечательно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин лишь на 83 месте. А скандальный лидер ЛДПР Жириновский на последнем.

Топ-100 самых влиятельных россиян

Фото: forbes.ru

Ранее "Страна" рассказывала, что Forbes назвал актера, который зарабатывает больше всех в мире.

Также мы соообщали, что Forbes насчитал в мире рекордное число женщин-миллиардеров.