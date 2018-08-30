Российский актер Дмитрий Орлов, известный по фильмам "Брат-2" и "Сестры", попал в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец".

Фото: myrotvorets.center

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Незаконная гастрольная деятельность на территории аннексированного Крыма", - говорится на "Миротворце" о причине внесения актера в список лиц, приезд которых в Украину нежелателен.

В частности, поводом для внесения Орлова в "Чистилище" стал его приезд в августе в Крым, где он вышел на сцену в спектакле "Очаровательные рогоносцы".

Ранее "Страна" писала о том, что "Громадське ТВ" обвинило сайт Миротворец в давлении на журналистику в Украине.

Также мы сообщали, что послы Германии и ЕС требуют удалить данные журналистов с сайта Миротворец.