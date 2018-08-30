В четверг, 30 августа, в Киеве произошло громкое ЧП. Мужчина взял в заложники четверых детей в собственной квартире в Киеве. Инцидент произошел в результате семейной ссоры. Мужчина забарикадировался с детьми в квартире и угрожал применить оружие. Чтобы обезвредить злоумышленника была проведена операция "Заложник". Сейчас дети находятся в безопасности, их жизни ничто не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции на странице в Facebook.

"С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали", - цитирует пресс-служба начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

В помещении работает следственно-оперативная группа.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что прокуратура вручила подозрение обманщику, который сообщил о захвате 20 детей в заложники.

Также мы сообщали, что под Киевом задержали похитителей, которые требовали от заложника-бизнесмена все имущество.