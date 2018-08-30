Под Днепром, в городе Подгородное, задержан водитель ВАЗ, который насмерть сбил переходящую дорогу 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия, но при этом, судя по всему потерял госномер. Об этом сообщает Информатор.

Трагедия в Подгородном произошла 29 августа ближе к вечеру на улице Шоссейной. Известно, что девочка-подросток сообщила родителям по телефону, что идет домой. Когда она вместе с подругой переходила дорогу, ближний ряд автомобилей остановился, чтобы их пропустить, но из-за остановившихся машин выскочил ВАЗ, который наехал на одну из девочек. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. А ВАЗ поспешил скрыться. Сразу же был объявлен план Перехват.

На месте аварии работал патрульный экипаж и несколько бригад скорой помощи. Родители погибшей девочки были в шоковом состоянии.

Фото: dp.informator.ua

Позже стало известно, что водителя ВАЗа задержали по месту его жительства.

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