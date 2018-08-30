В Мьянме 85 деревень оказались под водой в результате прорыва плотины. Более 63 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает Reuters.

"Пожарные, военные и чиновники начали в среду операцию по спасению после того, как ирригационная плотина прорвалась в ручей Свар в центре Мьянмы, пустив поток воды через деревни и близлежащие города Свар и Едаше", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, за несколько дней до катастрофы чиновники утверждали, что плотина в порядке, отметая беспокойства местных жителей относительно ее переполнения.

Напомним, месяц назад в Мьянме в результате наводнений погибли по меньшей мере 10 человек, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее "Страна" писала о том, что в Японии от мощных ливней и наводнений погибли уже 100 человек.

Также мы сообщали, что в Израиле наводнение унесло автобус с кадетами, погибло девять человек.