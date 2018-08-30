Сегодня, 30 августа, в Монако УЕФА проведет жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов - сезона 2018/19. После завершения стадии плей-офф стали известны все участники Лиги чемпионов и корзины, в которые попали команды.

Чемпион Украины донецкий Шахтер оказался во второй корзине и точно не сыграет с Боруссией, Манчестер Юнайтед, Наполи, Тотенхэмом, Бенфикой, Ромой и Порту.

Также из первой корзины "горняки" не сыграют с московским Локомотивом, УЕФА не собирается отказываться от практики развода украинских и российских клубов. И по этой же причине, из третьей корзины Шахтеру не достанется ЦСКА.

Итак, вот корзины команд перед жеребьевкой Лиги чемпионов-2018/2019

Корзина 1. "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция), "Локомотив" (Россия).



Корзина 2. "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Рома" (Италия), "Бенфика" (Португалия).



Корзина 3. "Ливерпуль" (Англия), "Шальке" (Германия), "Лион" (Франция), "Монако" (Франция), "Аякс" (Нидерланды), ЦСКА (Россия), ПСВ (Нидерланды), "Валенсия" (Испания).



Корзина 4. "Виктория" (Чехия), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Интер" (Италия), "Хоффенхайм" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), АЕК (Греция).



"Горняки" могут впервые сыграть в еврокубках с "Атлетико", "Ливерпулем", "Лионом", "Аяксом", "Галатасараем", "Хоффенхаймом", "Црвеной Звездой" и АЕКом, передает официальный сайт клуба.

Начало жеребьевки Лиги чемпионов в 19:00 по Киеву. В прямой трансляции жеребьевку покажет телеканал "Футбол 2".

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