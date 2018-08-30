Ближайшая соратница покойного сенатора Джона Маккейна Сара Луиза Пэйлин, которая вместе с ним шла на выборы президента США в 2009 году (в случае победы стала бы вице-президентом США - Прим.Ред.), не получила приглашения от семьи маккейна на похороны сенатора.

Об этом в своем Twitter написала журналистка телеканала NBC News Келли О'Доннелл.

Фото: Twitter

"Ровно 10 лет назад Маккейн назвал Пэйлин кандидатом на пост вице-президента. Ожидается, что она не примет участия в похоронной церемонии. Семья Маккейна не стала комментировать список гостей церемонии", - написала О'Доннелл.

Источник из окружения семьи Пэйлин не стал комментировать отсутствие приглашения на похороны, и отметил, что семья Пэйлин всегда будет "гордиться" дружбой с Маккейнами.

Ранее "Страна" сообщала, что вьетнамский тюремщик похвалил сильную позицию покойного сенатора Маккейна.