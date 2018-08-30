Вчера, 29 августа, в Германии в озере Латумер Зе, что под Дюссельдорфом, спасатели поймали огромную анаконду. Об этом сообщает Немецкая волна.

Сообщания об огромной змее начали поступать есколько дней назад, и вчера ее снова заметил один из местных рыбаков. Он тут же позвонил спасателям, которые оперативно прибыли на место ЧП и смогли изловить змею. Длина анаконды составила 2,4-метра.

Немецкие СМИ уже переименовали озеро Латумер Зе в "Озеро Анаконды". Теперь остается только выяснить, как и откуда она сюда попала.

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом чудом спасли 11-летнего ребенка, которого укусила ядовитая змея.

Также мы рассказывали, что смертельно ядовитая змея пряталась в детской коробке для завтраков.