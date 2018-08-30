Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Хуан Анхель Напоута, следующие девять лет своей жизни проведет в тюремной камере. Таков вердикт Федерального суда Нью-Йорка. Об этом сообщает Bloomberg.

Парагвайский чиновник был признан виновным в деле о коррупции в ФИФА и приговорен к девяти годам колонии. Также функционер будет оштрафован на $1 млн и суд конфискует у него $3,3 млн. Хотя сторона обвинения требовала заключения в 20 лет. Напоуту обвиняли в получении взяток от Катара за голосование при выборе места ЧМ-2022.

В рамках масштабного расследования в деле о коррупции к четырем годам тюрьмы был приговорен и экс-президент Ассоциации футбола Бразилии Хосе Мария Марин.

Ранее "Страна" сообщала, что в новом рейтинге ФИФА Франция - №1, Германия - 15-я, Украина - на 35 позиции.

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